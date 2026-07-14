حراك أممي جديد.. آلية بديلة لاختيار رئيس «مفوضية الانتخابات»

استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الثلاثاء 14 يوليو، في مكتبها بالعاصمة التونسية، اللقاء السادس من اجتماعات الفريق المصغر المعني بمعالجة الخطوتين الأوليين ضمن خارطة الطريق التي تيسرها الأمم المتحدة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن المشاركين قرروا في بداية الاجتماع اعتماد آلية جديدة للتوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة المفوضية الوطنية للانتخابات، بعد تأخر تنفيذ الآلية التي جرى الاتفاق عليها سابقًا.

وعقب اعتماد الآلية الجديدة، ركز المجتمعون على صياغة بنود الاتفاق النهائي، استنادًا إلى التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الجلسات السابقة بشأن الإطار القانوني المنظم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وأوضحت البعثة أن مسودة الاتفاق تضمنت غالبية النقاط التي جرى التوافق عليها، فيما اتفق المشاركون على عقد لقاء جديد خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، بهدف استكمال النقاط المتبقية من أعمال الاجتماع المصغر.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدفع مسار خارطة الطريق السياسية، والوصول إلى تفاهمات بشأن الملفات المرتبطة بالعملية الانتخابية، بما يشمل الجوانب القانونية والجهات المشرفة على إدارة الانتخابات.

هذا وتسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية بشأن القضايا المرتبطة بالانتخابات، وفي مقدمتها القواعد القانونية وآليات إدارة العملية الانتخابية.

ويعد اختيار قيادة المفوضية الوطنية للانتخابات أحد الملفات الأساسية لضمان جاهزية المؤسسات المعنية بتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.