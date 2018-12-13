حراك «غضب فزان» تنفي لقائها بالمشري

نفى حراك أهل فزان ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن اجتماع الحراك بالمشري التي نشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

جاء هذا النفي عبر الصفحة الرسمية للحراك على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بعد انتشار صورة يُقال “أنها جمعت حراك غضب فزان مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري”

فيما استهجن القائمون على الحراك من نشر مثل هذه الصورة التي يرى أنها تُشوه أهل فزان بشكل خاص وحراك أهل فزان بشكل عام..

يُذكر أن حراك أهل فزان قد انطلق في الثاني من شهر أكتوبر الماضي مطالباً بتوفير السيولة النقدية، وتوفير الدواء، والخدمات، وفتح المطارات، وتشغيل محطة أوباري الغازية، والتي تعتبر مشروعاً استراتيجياً لو دخلت على الشبكة العامة ما يحسن من جودة التيار الكهربائي، ليس لأهالي الجنوب فقط ولكن لليبيين بشكل عام.