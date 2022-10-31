حراك لم الشمل يُؤكد دعمه للحكومة الليبية

اجتمع رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، مع عدد من المشائخ والحكماء والأعيان وقوى وطنية.

ويأتي ذلك للتشاور حول الوضع السياسي الراهن في البلاد، والسبل الكفيلة لتحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وأكد الحاضرون خلال الاجتماع، على وحدة التراب الليبي والمساواة في الحقوق والواجبات، وضرورة الفصل بين السلطات، ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية، ورفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون والمطالبة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية ورفض التدخل الاجنبي والتمسك بسيادة الوطن ووحدته.

كما اتفق الحاضرون على أن يضم الحراك جميع المكونات السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية والإعلامية والأمنية، لدعم الحكومة الليبية التي أختارها مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

وجدّد الحراك دعمه للحكومة الليبية وتقديمه استشارات ومقترحات، والعمل معها لتحقيق السلام والمصالحة، مؤكداً استعداده للتواصل الفعّال مع جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، وعقد لقاءات وندوات ومؤتمرات، والتحضير لعقد ملتقى جامع بإحدى المدن الليبية لاستخلاص تجارب ورؤى واقعية تفضي إلى حل شامل للأزمة الليبية.