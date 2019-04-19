حراك «مدنيون ضد الانقلاب» يدعو إلى الخروج في مظاهرات حاشدة الجمعة

دعا حراك مدنيون ضد الانقلاب الليبيين إلى الخروج في مظاهرات حاشدة الجمعة عقب صلاة العصر استنكارا لهجوم قوات حفتر على العاصمة.

ودعا الحراك المواطنين إلى التظاهر بميدان الشهداء في العاصمة؛ وأمام قاعة الشهداء بمصراتة وميادين الزاوية والخمس وزليتن وكل المدن؛ لمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة قبض بحق خليفة حفتر وكل من ساهم في عملية الاعتداء والهجوم على العاصمة طرابلس.

هذا ودعت مؤسسات المجتمع المدني في وقت سابق، جميع المواطنين للخروج في مظاهرات الجمعة، بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس وكل الميادين والساحات في المدن الليبية.

وأوضح المنظمون للمظاهرة التي ستحمل اسم “جمعة دعم قوات بركان الغضب” أن سبب التظاهر يأتي للاستنكار والتنديد بمشروع من وصفوه بـ”المجرم حفتر الانقلابي”.

كما سيطالب المتظاهرون مجلس الأمن الدولي بالتجاوب لإصدار مذكرة قبض بحق خليفة حفتر ومن معه في عملية الاعتداء والهجوم على العاصمة، بالإضافة إلى رفض واستنكار دور ما سموه بـ”محور الشر الرباعي (فرنسا- مصر- الإمارات والسعودية).

هذا وسيرتدي المتظاهرون السترات الصفراء نكاية في حكومة فرنسا التي تدعم ما وصفوه بـ”غزو المتمرد لطرابلس”، بحسب المنظمين للتظاهرة.