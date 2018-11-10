حرب إعلامية تسبق موقعة يونايتد والسيتي في قمة البريمير ليغ

حيث خيم على المباراة سلسلة من التقارير زعمت أن سيتي ضخم صفقات رعايته لإظهار امتثاله لقانون اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

لكن مورينيو رفض التعليق على اتهامات وصفها سيتي بأنها منظمة وواضحة لتشويه سمعته قائلاً:

“يصعب علي الإجابة لأني أركز على عملي. أركز على الخطوط الأربعة. إذا أردتم الحديث عن قوتهم الكروية فأنا جاهز للحديث، والقوة في كرة القدم تبدأ بالاستثمار”.

مضيفاً:

“بعد ذلك، هناك نوعية العمل بالطبع أعتقد أنهم فوق المنافسة”.

هذا وغُرم سيتي بـ 49 مليون جنيه إسترليني لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف في 2014، لكنه قرر عدم الرد على الادعاءات.

ويخوض يونايتد المباراة بعد فوزه في 3 مباريات تواليا، علما بأنه حقق عودة قوية في آخر مباراة على ملعب الاتحاد عندما قلب تأخره 0-2 في الشوط الأول إلى فوز 3-2.