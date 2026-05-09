حرب إيران تهز أسواق الطاقة العالمية.. تحذيرات من ارتفاع دائم بالأسعار

أكّد مسؤولون تنفيذيون في كبرى شركات النفط العالمية، وفق تصريحات نقلتها شبكة CNBC، أن الحرب الدائرة في إيران ستعيد رسم خرائط الطاقة الدولية، مع توقع تغييرات هيكلية طويلة الأمد في الإنتاج والتوزيع والتحالفات الاقتصادية حول العالم.

وأشار هؤلاء المسؤولون خلال مؤتمرات أرباح حديثة إلى أن إغلاق إيران لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، أدى إلى فقدان نحو مليار برميل من الإمدادات، ما تسبب في صدمة حادة للأسواق ورفع مستويات القلق بين الدول المستوردة للطاقة، خاصة في آسيا.

ووفق CNBC، أكد أوليفييه لو بيش، الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير، أن الأزمة كشفت هشاشة النظام العالمي للطاقة، محذراً من أن المرحلة المقبلة ستشهد تحوّلًا استراتيجيًا حقيقيًا نحو “أمن الطاقة” كأولوية قصوى، وليس مجرد شعار سياسي.

كما أشار لورانزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، إلى ضرورة بناء أنظمة طاقة أكثر مرونة وتنويع مصادر الإمداد لتجنب الاعتماد على نقاط واحدة، فيما شدد جيفري ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، على أن أمن الطاقة أصبح عاملًا أساسيًا في اتخاذ قرارات الاستثمار على الصعيد العالمي.

وأضافت CNBC أن الشركات توقعت زيادة الاستثمارات في التنقيب والإنتاج، خصوصًا في الحقول البحرية العميقة، مع ارتفاع أهمية النفط الأمريكي بعد وصول صادرات الخام إلى مستويات قياسية خلال الحرب. وأكد المسؤولون أن السوق النفطية أصبحت “أكثر تشددًا”، مع تحول توقعات فائض الإمدادات إلى عجز محتمل، ما قد يدعم استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة حتى بعد انتهاء الحرب.

ولفتت التصريحات إلى أن الدول ستسعى إلى تعزيز مخزوناتها النفطية وتنويع مصادر الطاقة، مع التركيز على الطاقة منخفضة الكربون مثل الطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية، وتحديث شبكات الكهرباء لمواكبة الطلب المتزايد.

وأشار التقرير إلى أن مناطق مثل إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا ستشهد استثمارات نفطية متزايدة، مع السعي لتأمين بدائل بعيدة عن مناطق التوتر، مع اعتبار إفريقيا من أكثر المناطق الواعدة على المدى الطويل بفضل احتياطياتها غير المستغلة.

وبينما تتواصل تداعيات الحرب، أوضح خبراء CNBC أن التحولات في أسواق الطاقة لن تكون مؤقتة، بل ستعيد تشكيل ميزان الطاقة العالمي لسنوات طويلة مقبلة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وتغير خرائط الإمداد والتحالفات الاقتصادية العالمية.