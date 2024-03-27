حرب البيض تندلع في باكستان مع دخول شهر رمضان

لكل بلد عاداته وتقاليده الخاصة في شهر رمضان، وتتفنن الشعوب في التعبير عن احتفائها بشهر العبادة و الصيام، لكن في باكستان تندلع الحرب، فهل سمعت عن حرب البيض التي يخوضها الباكستانيون وهم صيام.

“حرب البيض” هي حرب بين جنود أسلحتهم البيض المسلوق الملون بألوان زاهية، وهي لعبة قديمة ذات شعبية كبيرة وتعتمد قوانينها على إمساك أحد المتسابقين الشباب ببيضة مسلوقة، حيث يضرب بها الأخرى التي في يد خصمه بهدف كسرها، ليتأهل المتسابق للمرحلة التالية.

هذه اللعبة تبدأ في المساء لإبقاء الناس مستيقظين حتى موعد السحور في كل ليلة من ليالي رمضان.

وتمارس لعبة حرب البيض منذ أجيال في باكستان، ومن أبرز المدن الباكستانية التي تشتهر بها مدينة بيشاور، كما تعد تجارة رابحة لبائعي البيض في شهر رمضان المبارك.