حرب الرسوم تغرق أسعار النفط وتدمي بورصات آسيا.. ترامب: نحصل على ملياري دولار يومياً!

دخلت الرسوم الجمركية الفردية التي فرضتها الولايات المتحدة، حيز التنفيذ، “ويشمل ذلك السلع القادمة من 57 دولة، في رسوم ستتراوح نسبتها بين 11 و50 بالمئة،وقد شملت هذه الإجراءات، على وجه الخصوص، اليابان (بنسبة رسوم إجمالية قدرها 24%)، والاتحاد الأوروبي (20%)، وكذلك شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة مثل فيتنام (46%)، والهند (27 %)، وكوريا الجنوبية (25 %)”.

في السياق، هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، في التعاملات المبكرة الأربعاء، بفعل مخاوف بشأن الطلب تذكيها حرب رسوم جمركية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، وتوقعات بزيادة الإمدادات.

وبحسب بيانات وكالة “رويترز” “خسرت العقود الآجلة لخام برنت 2.13 دولار بما يعادل 3.39 بالمئة لتصل إلى 60.69 دولار للبرميل، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.36 دولار، أو 3.96 بالمئة إلى 57.22 دولار، ولامس برنت أدنى مستوياته منذ مارس 2021، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته منذ فبراير 2021.”

ووفق “بلومبرغ”، “انخفضت أسعار الخامين القياسيين على مدى خمس جلسات متتالية منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف حيال تأثير الحرب التجارية العالمية على النمو الاقتصادي والإضرار بالطلب على الوقود”.

في السياق، “تعهدت بكين بعدم الرضوخ لما وصفته بالابتزاز الأميركي بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 بالمئة على السلع الصينية إذا لم تلغ البلاد الرسوم الجمركية المضادة ونسبتها 34 بالمئة”.

وقالت يي لين نائبة رئيس أسواق السلع النفطية في ريستاد إنرجي، إن “الرد الصيني الصارم يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق سريع بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يثير مخاوف متزايدة من الركود الاقتصادي في جميع أنحاء العالم”.

وأضافت أن “نمو الطلب الصيني على النفط بما يتراوح بين 50 ألف برميل يوميا و100 ألف برميل يوميا مهدد إذا استمرت الحرب التجارية لفترة أطول، ومع ذلك فإن تحفيزا أقوى لتعزيز الاستهلاك المحلي قد يخفف الخسائر”.

وتابعت، “يتوقع جولدمان ساكس الآن “تراجع سعري برنت والخام الأميركي إلى 62 و58 دولارا للبرميل بحلول ديسمبر 2025، وإلى 55 و51 دولارا للبرميل بحلول ديسمبر “2026.

وفي إشارة إيجابية للطلب،”أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي تراجع مخزونات الخام الأميركية 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بزيادة بنحو 1.4 مليون برميل”.

وأوضحت “”بلومبرغ”، “من المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء في الساعة 1430 بتوقيت غرينتش”.

وبحسب وكالة “بلومبرغ نيوز”، “فقد دخلت رسوم ترامب الجمركية الشاملة حيز التنفيذ بما في ذلك الزيادة المفروضة مؤخرا على الصين لتصل إجمالي الرسوم إلى 104 بالمئة، عند الساعة 0401 بتوقيت غرينتش”.

إلى ذلك، “واصلت الأسهم الآسيوية خسائرها بعد تراجع بورصة وول ستريت الأميركية مرة أخرى، بفعل حرب رسوم جمركية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم”.

وأضافت الوكالة، “على أثر دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ، هوى مؤشر نيكي 225 في اليابان في البداية بنسبة 5 بالمئة، كما تراجعت الأسواق في كوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا على النحو التالي:

-مؤشر هانغ سانغ يهبط بـ 1.5 بالمئة.

-مؤشر توبكس الياباني هبط بأكثر من 3.9 بالمئة

-مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي تراجع بـ 1.7 بالمئة لينخفض ​​بنسبة 20 بالمئة عن ذروته المسجلة في يوليو، وليدخل في -سوق هابطة، كما هوى الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 2009

-مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي يهبط بأكثر من 2 بالمئة”.

ووفق الوكالة، “كما “انخفض مؤشر أسواق المال في تايوان بنسبة 5,8 بالمئة في تداولات بعد الظهر الأربعاء، وانخفض مؤشر تايكس 1,074.32 نقطة إلى 17,385.63 نقطة، رغم قيام الحكومة بتفعيل صندوق استقرار بقيمة 15 مليار دولار أميركي لتهدئة السوق”.

وفي أسواق العملات، “وسع الين الياباني من مكاسبه إلى واحد بالمئة مقابل الدولار مع دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، وهبط اليوان الصيني لأدنى مستوى أمام الدولار مند 2008،وسجلت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية تراجعا قويا، حيث خسر الداكس نحو 800 نقطة وهوى الكاك الفرنسي بنحو 4 بالمئة كما خسر مؤشر فوتسي البريطاني نحو 250 نقطة”.

ترامب: نحصل على ملياري دولار يوميا بفضل الرسوم

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “بأن الولايات المتحدة تحصل على حوالي ملياري دولار يوميا بفضل الرسوم الجمركية التي فرضها على مختلف الدول”.

وأضاف ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن “الأمور تسير جيدا جدا”، مشيرا إلى أن العمل مستمر للاتفاق على صفقات بشأن التجارة مع مختلف الدول.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 2 أبريل الجاري عن فرض الرسوم الجمركية على معظم دول العالم، وردا على ذلك، أعلنت الصين أنها سترفض رسوما على المنتجات الأمريكية اعتبارا من 10 أبريل الجاري. كما يدرس الاتحاد الأوروبي فرض الرسوم على الولايات المتحدة ردا على خطوة ترامب.

وفي الوقت ذاته بدأت الولايات المتحدة مفاوضات مع بعض الدول بشأن إمكانية خفض الرسوم مقابل التوصل إلى صفقة بشأن التجارة.

كندا تنفذ وعيدها وترد على رسوم ترامب الجمركية

أعلنت الحكومة الكندية “أنها ستبدأ اعتبارا من الأربعاء 9 أبريل، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على استيراد بعض أنواع السيارات الأمريكية، وذلك ردا على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة”.

وقالت وزارة المالية الكندية “إن هذه التدابير المضادة ستظل قائمة حتى تقوم الولايات المتحدة بإلغاء رسومها الجمركية على قطاع السيارات الكندي”.

وأشارت إلى “أن التدابير المضادة للتعريفات الجمركية الكندية لا تنطبق على البضائع الأمريكية التي تكون في طريقها إلى كندا في اليوم الذي تدخل فيه التدابير المضادة حيز التنفيذ”.