حرب السودان.. مؤسسة النفط الليبية تنفي دعمها أحد أطراف الصراع هناك

نفت المؤسسة الوطنية للنفط مايتداول عن دعم أحد أطراف الصراع في دولة السودان عن طريق مصفاة السرير الواقعة بالقرب من الكفرة.

وقالت المؤسسة في بيان لها إنّها اطلعت على خبر نشره أحد النشطاء الإعلاميين مفاده أن المؤسسة قد تتعرض لعقوبات دولية بسبب دعم أحد أطراف الصراع في دولة السودان عن طريق مصفاة السرير.

وأوضحت المؤسسة بأنّها سترفع دعاوى قضائية محليًا ودوليًا ضد ناشر الخبر و ذلك صوناً لسمعة المؤسسة والدولة الليبية، مشيرة إلى أنّ مصفاة السرير ذات قدرة تكريرية محدودة لا تتجاوز 10 آلاف برميل يوميًا وهي تكفي حتي الواحات المجاورة.

وأكّدت المؤسسة على التزامها بالمعايير المهنية في أداء عملها، مشيرة إلى أنّ جُل تركيزها على استقرار مستويات الإنتاج الحالية وتنفيذ خططها الطموحة في زيادة الإنتاج.