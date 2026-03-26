حرب «الشرق الأوسط» تهزّ أسواق الشحن والطاقة

لم يعد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط يضغط على أسواق النفط والطاقة وحدها، بل امتد ليطال الشحن الجوي العالمي، أحد أكثر مفاصل التجارة الدولية حساسية.

ومع إغلاق المجالات الجوية الرئيسية وتعطل حركة العبور في مراكز محورية مثل دبي والدوحة، وارتفاع أسعار وقود الطائرات ورسوم التأمين، شهدت أسعار الشحن الجوي قفزات حادة، وقد دفعت اضطرابات الملاحة البحرية بعض الشركات إلى التحول من النقل البحري إلى الجو رغم التكلفة الأعلى بكثير.

وتكشف بيانات “وورلد إيه سي دي” أن متوسط أسعار الشحن الجوي العالمية ارتفع للأسبوع المنتهي في 15 مارس 2026 بنسبة 10% أسبوعياً، ليصل إلى 2.67 دولار للكيلوغرام شاملاً الرسوم، بعد زيادة 8% في الأسبوع السابق.

أما الأسعار الفورية العالمية فقد ارتفعت 12% لتصل إلى 3.19 دولار للكيلوغرام، بينما سجلت أسعار الشحن الفوري في الشرق الأوسط وجنوب آسيا قفزة أسبوعية بنسبة 22% لتصل إلى 4.37 دولارات، بزيادة سنوية 58%.

وعلى بعض المسارات الرئيسية، كانت القفزات أكثر وضوحًا، إذ ارتفعت أسعار الشحن من جنوب آسيا إلى أوروبا بنسبة 70%، ومن جنوب آسيا إلى أمريكا الشمالية بنسبة 58%، ومن أوروبا إلى الشرق الأوسط بنسبة 55%.

انخفاض الطاقة الاستيعابية يلهب الأسعار

يشير الخبراء إلى أن هذه الزيادة لا ترتبط بالطلب المعتاد، بل بـ صدمة في الطاقة الاستيعابية. إغلاق المجالات الجوية جزئياً فوق دول الخليج وتعطل الملاحة في مضيق هرمز سحب جزءاً كبيراً من السعة المتاحة عالمياً، ما أجبر الشركات على إلغاء رحلات أو إعادة توجيهها عبر مسارات أطول وأكثر تكلفة.

وتقول أستاذة إدارة الطيران في جامعة سري نادين عيتاني إن شركات الطيران في الشرق الأوسط تمثل نحو 13% من الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي العالمي، ما يجعل أي اضطراب واسع في دبي أو الدوحة ينعكس فورًا على السوق الدولية.

وأضافت أن المسارات البديلة تستنزف وقودًا أكبر، وتقلل من مساحة البضائع على متن الطائرات، ما يزيد التكاليف بشكل مباشر.

مسارات أطول وتغيير خريطة الشحن

اضطرار شركات الطيران لتجنب مناطق النزاع أدى إلى تشغيل رحلات أطول بين آسيا وأوروبا، مع محطات أقل كفاءة ومرونة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كاثي باسيفيك، رونالد لام، أن رحلات الشحن التي كانت تتوقف في دبي للتزود بالوقود باتت تتجه مباشرة إلى أوروبا، مع قيود على الحمولة بسبب صعوبة التزود بالوقود في الطريق.

من البحر إلى الجو

مع توقف جزء من الشحن البحري في الخليج واحتجاز أكثر من 100 سفينة حاويات قرب مضيق هرمز، اتجهت بعض الشركات إلى النقل الجوي رغم ارتفاع تكلفته عدة مرات، خاصة في قطاعات الأدوية والأغذية والإلكترونيات.

وأشارت نادين عيتاني إلى أن إغلاق مضيق هرمز جعل الموانئ الخليجية غير متاحة للشحن البحري المباشر، ما جعل النقل الجوي الخيار المتاح رغم ارتفاع التكاليف.

ارتفاع أسعار الوقود والتأمين

زاد ارتفاع أسعار وقود الطائرات بنسبة 11% أسبوعياً، لتصبح أعلى بنحو 94% من مستويات ما قبل الحرب. كما فرضت شركات النقل رسوم وقود إضافية ورسوم مخاطر حرب.

ويقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن الحرب والتوترات العسكرية رفعت أسعار النفط بنحو 45% منذ بداية الأزمة، ما انعكس تلقائياً على تكاليف شركات الشحن، بينما قد تصل تكاليف التأمين على بعض المسارات إلى خمسة أضعاف.

تأثير على الشركات والمستهلكين

بدأت شركات كبرى مثل ميرسك وفيديكس و”يو بي إس” تعديل أسعار شحنها وفرض رسوم إضافية على الشحنات المرتبطة بالشرق الأوسط، في حين أعادت شركات طيران كبرى تقييم شبكاتها وخفضت بعض السعات غير المربحة.

وبالنسبة للمستهلك النهائي، تعني الزيادة في تكاليف الشحن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمنتجات الحساسة للوقت، ما يعزز مخاوف التضخم والتباطؤ الاقتصادي وربما الركود في بعض الاقتصادات.

تطورات اقتصادية عالمية مرتبطة بالحرب

كوريا الجنوبية أعلنت عن ميزانية إضافية بقيمة 17 مليار دولار الشهر المقبل وتخفيضات على ضريبة الوقود لمواجهة تداعيات الحرب.

اليابان بدأت بالإفراج عن جزء آخر من احتياطها النفطي الاستراتيجي لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار.

أسعار النفط ارتفعت، حيث بلغ خام برنت 105.57 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط 93.31 دولاراً للبرميل.

فرنسا بصفتها رئاسة مجموعة السبع ستستضيف اجتماعاً لوزراء المالية والطاقة ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة تداخل قضايا الطاقة والاقتصاد والتضخم.

ثقة المستهلك الألماني تراجعت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، بحسب استطلاع “جي إف كيه” ومعهد نورمبرغ لقرارات السوق.

وصول شحنة نفط روسية للفيليبين بعد إعلان حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة.

وكالة حماية البيئة الأميركية رفعت قيود بيع الوقود E15 عالي الإيثانول مؤقتاً لتخفيف اختناقات الإمدادات.

الأمين العام لغرفة التجارة الدولية حذر من احتمال أن تصبح الأزمة “أسوأ أزمة صناعية في الذاكرة الحديثة”، ، وفق تقرير لقناتي سكاي نيوز والجزيرة.