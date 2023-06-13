حرب العام.. روسيا تستولي على أسلحة ألمانية وأمريكية.. وأوكرانيا تقصف العمق الروسي

قال مسؤولون أوكرانيون إنّ روسيا شنت هجوما «صاروخيا مكثفا» الليلة الماضية على مدينة كريفي ريه جنوب شرقي البلاد.

وأسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 25 وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، ومن جانبها قالت روسيا إنّها استولت على دبابات ليوبارد الألمانية ومركبات برادلي الأميركية خلال معركة مع القوات الأوكرانية.

وذكرت الإدارة العسكرية في دنيبروبتروفسك حيث تقع كريفي ريه أنّ القصف استهدف أحد المباني في المدينة، مضيفة أنّ 7 أشخاص لا يزالون عالقين تحت الأنقاض، وأن الجهود مستمرة لإنقاذهم.

وأوضح سيرغي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك على تطبيق تليغرام أنّ عمليات الإنقاذ تُجرى عند مبنى سكني من 5 طوابق يحترق وعند مستودع مدمر، وأضاف «لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض».

ومدينة كريفي ريه هي مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصف القصف بالإرهابي، محمّلا روسيا المسؤولية عن كل صاروخ أطلقته.

وأكد زيلينسكي أنّ قوات بلاده تتقدم في الهجوم المضاد رغم ضراوة المعارك، مشيرا إلى أنّ خسائر العدو تتطابق مع الخطط الأوكرانية، بحسب قوله.

وأضاف زيلينسكي أنّ جبهات القتال في خورتيتسيا وتافريا هي الأكثر سخونة، وأنّ القوات الأوكرانية تخوض معارك صعبة لكنها تحرز تقدما، موضحا أنّ الجيش الأوكراني يعمل على تحقيق تقدم في السيطرة على باخموت.