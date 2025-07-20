حرب المسيّرات تتفاقم.. مئات الطائرات والصواريخ تشعل جبهات موسكو وكييف

شهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا جويًا متبادلًا وغير مسبوق بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلنت موسكو عن التصدي لهجوم واسع بالطائرات المسيرة استهدف العاصمة ومناطق عدة، فيما أكدت كييف أنها تعرضت لهجوم روسي شرس شمل مئات المسيّرات وعشرات الصواريخ، مخلفًا خسائر بشرية وأضرارًا مادية جسيمة.

وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح الأحد، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 15 طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تتجه نحو العاصمة دون تسجيل إصابات أو أضرار كبيرة، مشيرًا إلى أن الوضع تحت السيطرة.

وأضاف أن خدمات الطوارئ تواصل عملها بشكل طبيعي، فيما تم إطلاق إنذار جوي في مقاطعة إيفانوفو تحسبًا لهجمات إضافية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، فقد تم إسقاط 40 طائرة مسيّرة أوكرانية في غضون ثلاث ساعات فقط (من الساعة 20:00 وحتى 23:30 مساء السبت)، وتوزعت على النحو التالي: 21 فوق مقاطعة بريانسك، 9 فوق كالوغا، 4 فوق موسكو، بينها اثنتان كانتا تتجهان مباشرة للعاصمة، 2 فوق كورسك، 2 فوق البحر الأسود، وواحدة في كل من تولا وبيلغورود،.

في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن روسيا شنت خلال الليل هجومًا كثيفًا استخدمت فيه أكثر من 300 طائرة مسيّرة وأكثر من 30 صاروخًا على مناطق متفرقة داخل أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن الهجوم ألحق أضرارًا بالبنية التحتية الحيوية في مدينة سومي، حيث عانت آلاف الأسر من انقطاع التيار الكهربائي.

وفي مدينة أوديسا، أعلن عمدة المدينة غينادي تروخانوف عن مقتل شخص على الأقل، وإصابة آخرين، نتيجة اقتراب أكثر من 20 طائرة مسيّرة من المدينة من اتجاهات متعددة، وقد تضررت البنية التحتية المدنية واندلع حريق في مبنى سكني شاهق.

كما أفاد الحاكم العسكري الإقليمي لأوديسا، أوليه كيبر، بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات الإطفاء ورفع الأنقاض.

في العاصمة كييف، أعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية اعتراض عدد من المسيّرات الروسية، فيما استمرت موجات أخرى بالتحليق، مما أدى إلى حالة تأهب قصوى.