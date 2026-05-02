حرب تصريحات.. ترامب يهاجم الديمقراطيين و«إلهان عمر» تردّ بعنف

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب هاكيم جيفريز، واصفًا إياه بأنه “مجرم” و”تهديد حقيقي للولايات المتحدة”، في منشور نشره عبر منصة “تروث سوشيال”.

وجاءت هذه التصريحات ردًا على مواقف سابقة لجيفريز شكك فيها بشرعية عدد من قضاة المحكمة العليا الأمريكية، عقب قرار يتعلق بإعادة رسم الدوائر الانتخابية، ما فجّر أزمة سياسية وقضائية داخل واشنطن.

وفي سياق متصل، تقدم جيفريز وعدد من قيادات الحزب الديمقراطي بطعون قانونية أمام المحاكم ضد مرسوم رئاسي أصدره ترامب يستهدف تشديد الإجراءات المنظمة للتصويت البريدي، في خطوة يعتبرها الديمقراطيون تضييقًا على حق الاقتراع وإعادة تشكيل لقواعد الانتخابات.

وتأتي هذه المواجهة في سياق احتقان سياسي متصاعد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث تحولت الخلافات من السجالات السياسية إلى معارك قانونية وتشريعية تمس ملفات الانتخابات، المحكمة العليا، وصلاحيات السلطة التنفيذية.

ولم تتوقف حدة الخطاب السياسي عند هذا الحد، إذ سبق أن شن ترامب هجمات لاذعة على النائبة الديمقراطية إلهان عمر، واصفًا بلدها الأصلي الصومال بأنه “أسوأ وأقذر بلد في العالم”، في تصريحات أثارت جدلاً واسعًا داخل الولايات المتحدة.

كما قال ترامب في مقطع الفيديو: “الصومال مكان جميل، ليس فيها حكومة ولا جيش وليس فيها أي شيء، لديها شيء واحد قوي حقا، الجريمة، فيها الكثير من الجرائم، ليس لديهم شرطة، كل ما يفعلونه هو إطلاق النار على بعضهم، وسخة بصورة تثير الاشمئزاز ومكان فظيع، يأتون هنا، وإلهان عمر، هل سمعتم عنها من قبل؟ تأتي هنا من الصومال وتقول لنا كيف ندير الولايات المتحدة الأمريكية، وتقول الدستور يمنحني حقوقا معينة، وأطالب بإعطائي هذه الحقوق، انصرفي، يا لك من مزيفة..”.

وتابع ترامب قائلا في مقطع الفيديو الذي نشرته صفحة “الرد السريع” المدارة من قبل البيت الأبيض: “ثم تتزوج (إلهان عمر) أخاها لتأتي.. اعتقد أنها تزوجت أخاها وهو أمر غير قانوني تماما، رغم أنهما زوج لطيف لكن الأمر على الجانب غير القانوني قليلا.. أليست هي كريهة؟ لا أطيق مشاهدتها..”.

من جهتها ردت إلهان عمر بتدوينة على صفحتها بمنصة إكس قائلة: “هذا الهذيان الجامح كان ليثير الغضب لولا أنه صادر عن مجرم لديه 34 إدانة جنائية، وحمل مسؤولية اغتصاب، واتهم بالتحرش بالأطفال. ما زلتُ أتساءل كيف يُمكن لأحد أن يُذل نفسه طواعيةً هكذا، ولكن هذا هو الواقع. بالمناسبة، على حزب حماية المتحرشين بالأطفال أن يجدوا مادةً جديدةً لتشتيت الانتباه”.

وكانت إلهان عمر ردّت على ترامب في أكثر من مناسبة، داعية إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي لعزله، واصفة إياه بأنه “مجنون غير متزن”، وذلك عقب تهديداته لإيران وتصريحاته حول ضربات محتملة تستهدف البنية التحتية هناك.

كما تعود جذور هذا الصراع بين ترامب وعدد من نواب الحزب الديمقراطي إلى سنوات سابقة، حيث تبادل الطرفان اتهامات حادة تتعلق بالهجرة والسياسة الخارجية وإدارة الدولة، ما جعل هذا التوتر جزءًا ثابتًا من المشهد السياسي الأمريكي.