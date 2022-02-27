حرب شوارع في خاركيف.. ثاني أكبر مدن أوكرانيا وخسائر فادحة تلحق موسكو

أعلن مسؤول أوكراني، اليوم الأحد، اندلاع القتال في شوارع خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، بعد دخول القوات الروسية إليها فجر اليوم.

وقال رئيس إدارة منطقة خاركيف أوليغ ساينهوبوف، إنّ القوات الروسية دخلت المدينة واشتبكت مع القوات الأوكرانية، مطالبا المدنيين عدم مغادرة منازلهم، دون الإدلاء بأية تفاصيل أخرى.

وأفاد رئيس هيئة الأركان الأوكراني بمقتل أكثر من 3 آلاف جندي روسي وأسر أكثر من 200 آخرين وتحطم 16 طائرة و102 دبابة، مضيفا أنّ تركيز القوات الروسية ينصب على منطقتي بوليسيا وسيفرسكي من أجل حصار كييف.

وفي الجهة المضادة، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، تدميرها 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية عمليتها العسكرية، الخميس الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنّ قواتها شنت خلال السبت ضربات جديدة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى باستخدام صواريخ مجنحة من الجو والبحر ضد منشآت البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.

وأضاف البيان أنّ بين المنشآت المستهدفة 23 نقطة تحكم ومركز اتصالات للقوات الأوكرانية و31 قطعة من منظومات S-300 وBuk M-1 وOsa للصواريخ المضادة للطائرات و48 محطة رادار، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وكشفت الحكومة الألمانية، عزمها تزويد أوكرانيا في أقرب وقت، 1000 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات، و500 صاروخ أرض ـ جو من طراز «ستينغر»، لمساعدتها في مواجهة هجوم الجيش الروسي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، إنّ بلاده اتخذت هذا القرار، أمس السبت، وسيتم تسليم الأسلحة من مخزونات الجيش الألماني إلى أوكرانيا في أقرب وقت.

من جانبه، اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس، في تغريدة، أنّ التدخل الروسي في أوكرانيا يشكل نقطة تحول، ويهدد النظام الذي نشأ منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.