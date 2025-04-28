حرس الحدود.. مهمة وطنية في عمق الصحراء لتعزيز الأمن والاستقرار

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أنه وبتوجيهات مباشرة من آمر ركن حرس الحدود، انطلقت مفرزة من رجال حرس الحدود في عمق الصحراء، حيث رفعوا الراية عالية وعيونهم ساهرة على أمن الوطن، وقلبهم ينبض بالاستعداد التام لتنفيذ مهمة حيوية تهدف إلى تعزيز الأمن واليقظة على طول الشريط الحدودي.

وجابت المفرزة النقاط المتقدمة، وأجرت عملية تفقد دقيقة لضمان جاهزية القوات والمعدات، حتى تظل حدود الوطن في أيدٍ أمينة، خالية من أي تهديد.

هذا ويواصل رجال الجيش الليبي العمل بلا كلل، ليلاً ونهارًا، وهم على أهبة الاستعداد لتنفيذ كل مهمة من شأنها الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وضمان حماية الحدود من أي مكروه.