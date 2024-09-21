حرس الحدود يُسير دوريات صحراوية على الحدود مع الجزائر

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن استمرار الدوريات الصحراوية برئاسة رئيس جهاز حرس الحدود اللواء محمد المرحاني في جولاتها التفقدية على الحدود الجنوبية الغربية مع الجزائر.

وأفادت الوزارة بأن الجولة شملت مناطق رملة نزوة مروراً بنقطة وان بالون حقل الوفاء وقرعات الذيبة، وصولاً إلى القاطع الأمني الحدودي بغدامس.

وخلال الجولة، قام رئيس الجهاز بالاطلاع على سير العمل الأمني وحث العناصر على بذل المزيد من الجهد والعطاء.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الجهاز للتصدي لعمليات التهريب بكافة أنواعها وتعزيز السيطرة الأمنية على الحدود.