حرس السواحل الليبية يتمكن من إنقاذ 75 مهاجر غير شرعي في منطقة فروة

أكد الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية أيوب قاسم أن حرس السواحل بالقوات البحرية الليبية تمكن من إنقاذ 75 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي شمال منطقة فروة غرب ليبيا الجمعة، وسط أنباء عن عزم السلطات إغلاق ثلاثة من أكبر مراكز احتجاز للمهاجرين في أراضيها.

حيث أوضح قاسم في تصريحات صحفية أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة من الصومال والسودان والجزائر والمغرب، بالإضافة إلى بنغلاديش وبينهم ثلاث نساء، مؤكداً أنهم نقلوا إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة الزاوية بعد تقديم المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة لهم.

هذا وترددت أنباء، الجمعة، حول نية السلطات الليبية إغلاق ثلاثة من أكبر مراكز احتجاز المهاجرين، حيث أصدر فتحي باشاغا وزير الداخلية أمراً بإغلاق معسكرات في الخمس ومصراتة وتاجوراء.

ويقدر عدد المهاجرين في ليبيا بنحو 600 ألف شخص، وينحدر كثيرون منهم من دول أفريقيا.