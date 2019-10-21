الرئيسية | ليبيا

حرس السواحل الليبي يُنقذ 126 مهاجرًا على متن قارب مطاطي شمال القره بوللي

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 أكتوبر 2019 - 20:17
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

تمت عملية الإنقاذ بناءً على بلاغ وارد حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة. [البحرية الليبية]
تمكن حرس السواحل فرع طرابلس التابع للقوات البحرية الليبية، الأحد، من إنقاذ 126 مهاجر غير شرعي، بينهم 4 نساء، و4 أطفال، كانوا على متن قارب مطاطي.

وتمت عملية الإنقاذ على بعد حوالي 50 ميل شمال شرق منطقة القره بوللي، بناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية.

محتوى ذو صلة
تقدمات لقوات «بركان الغضب» في محاور القتال والسيطرة على مواقع جديدة

وأوضح مكتب الإعلام بالقوات البحرية، أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، تم التوجه بهم إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء شارع الزاوية بطرابلس.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن