حرس السواحل الليبي يُنقذ 126 مهاجرًا على متن قارب مطاطي شمال القره بوللي

تمكن حرس السواحل فرع طرابلس التابع للقوات البحرية الليبية، الأحد، من إنقاذ 126 مهاجر غير شرعي، بينهم 4 نساء، و4 أطفال، كانوا على متن قارب مطاطي.

وتمت عملية الإنقاذ على بعد حوالي 50 ميل شمال شرق منطقة القره بوللي، بناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية.

وأوضح مكتب الإعلام بالقوات البحرية، أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، تم التوجه بهم إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء شارع الزاوية بطرابلس.