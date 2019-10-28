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حرس السواحل الليبي يُنقذ 53 مهاجرًا شمال بوكماش

عين ليبيا | آخر تحديث: 28 أكتوبر 2019 - 19:23
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تم التوجه بالمهاجرين إلى نقطة ميناء طرابلس. [البحرية الليبية]
تمكن حرس السواحل بالقوات البحرية الليبية، الأحد، من إنقاذ 53 مهاجرًا غير شرعي بينهم 14 امرأة، شمال منطقة بوكماش.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح مكتب الإعلام بالبحرية الليبية أنه بناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية، أبحر الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل طرابلس، في مهمة بحث وإنقاذ على بعد حوالي 75 شمال غرب بوكماش.

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وتم التوجه بالمهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غ ش مركز إيواء جنزور.

وتقدم مكتب الإعلام بالبحرية الليبية بالتحية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في عملية المساعدة والتعاون في إنزال وتسليم واستلام المهاجرين، وكذلك لميناء طرابلس البحري في التعاون مع نقطة حرس السواحل الموجود بالميناء، ومع القوات البحرية عموما.

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