حرس السواحل يُنقذ عشرات المهاجرين شمال منطقة المطرد

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية، عن إنقاذ 83 مهاجر غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب شمال منطقة المطرد غربي العاصمة طرابلس.

وأفاد مكتب الإعلام برئاسة أركان القوات البحرية، بأن حرس السواحل وأمن الموانئ قام بتحريك إحدى الزوارق التابعة له إلى عين المكان فور تلقيه نداء استغاثه وتجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.

وتم إنزال المهاجرين بعد إتمام عملية الإنقاذ في نقطة مصفاة الزاوية، حيت تم تسليمهم إلى الجهات المختصة في الزاوية، وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.