حرس المنشآت النفطية بالجنوب الغربي يُهدّد بإغلاق الحقول

هدد جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي، بأنه سيتم إغلاق كافة الحقول النفطية الواقعة في نطاق فرع الجنوب الغربي، في حال عدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبهم المتمثلة في مستحقاتهم المالية.

وقال منتسبو الجهاز في بيان مرئي، اليوم الجمعة، إنهم أعطوا مهلة 48 ساعة لحكومة الوحدة لتلبية مطالبهم، ولكن دون جدوى، مشيرين إلى أن تعليمات رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، الخاصة بمنحهم مستحقاتهم لم تنفذ.

وأكد منتسبو الجهاز أنهم يمرون بظروف عملية ونفسية سيئة أدت إلى إجبارهم على اتخاذ قرار الإقفال الذي لم يلجؤون إليه إلا بعد سد الطرق أمامها.

وكان منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية فرع طرابلس أعلنوا أمس الخميس، تضامنهم مع زملائهم في كافة فروع الجهاز وهددوا بإغلاق المنشآت النفطية إذا لم تنفذ مطالبهم المتمثلة في تسوية أوضاعهم المالية وتعديل مرتباتهم أسوة بالعاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وقد سبق هذا البيان تهديدات مشابهة من فروع متفرقة لحرس المنشآت طالبت بحقوق العاملين ومستحقاتهم، وهددت بغلق منشآت رئيسية مثل مجمع مليتة للنفط والغاز ومصفاة الزاوية ومستود مصراتة النفطي، إلى جانب غلق حقول ومستودعات وإدارات نفطية أخرى بشكل كامل.

وأكد المعتصمون من منتسبي الحرس، في بياناتهم المتكررة، على استمرار احتجاجاتهم وتصعيدها إلى غلق جميع منشآت النفط عبر ليبيا إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم خلال الوقت المتبقي من الـ 48 ساعة.

حرس المنشآت النفطية بالجنوب الغربي: سيتم اغلاق كافة الحقول النفطية 🔵 حرس المنشآت النفطية بالجنوب الغربي: سيتم اغلاق كافة الحقول النفطية الواقعة في نطاق فرع الجنوب الغربي حال عدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبنا تلفزيون المسار التردد: أفقي HD: H 11373 تم النشر بواسطة ‏تلفزيون المسار – Almasar TV ‏ في الجمعة، ٢٣ فبراير ٢٠٢٤