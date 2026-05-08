حرس المنشآت النفطية: قواتنا تواصل التصدي للهجوم في الزاوية

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية فرع المنطقة الغربية تعرض المجمع النفطي في مدينة الزاوية لهجوم مسلح فجر الجمعة، وسط استمرار الاشتباكات في محيط مصفاة الزاوية النفطية.

وقال الجهاز، في بيان رسمي صادر عن الفرع الغربي، إن مجموعة وصفها بـ”الخارجة عن القانون“ شنت هجومًا باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، مستهدفة المجمع النفطي ومرافقه بشكل مباشر.

وأضاف البيان أن عددًا من القذائف سقط داخل محيط المجمع النفطي ومنشآته، مشيرًا إلى أن قوات الفرع الغربي تواصل عمليات التصدي للهجوم “بكل قوة وحزم”، بحسب نص البيان.

وأكدت كتائب الفرع الغربي استمرار تمركزها في مواقعها، مع مواصلة الرد على مصادر النيران، مشددة على أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات العابثين والمجرمين للمساس بقوت الليبيين ومقدرات الوطن”.

وحمل الجهاز في بيانه كلاً من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومنطقة الساحل الغربي مسؤولية ما وصفه بالصمت تجاه المجموعات المسلحة، إضافة إلى مسؤولية ما يجري داخل المجمع النفطي.

وصدر البيان بتوقيع آمر فرع الجهاز بالمنطقة الغربية العميد امحمد خليفة علي الشبلي، بتاريخ 8 مايو 2026.

وتُعد مصفاة الزاوية من أبرز المنشآت النفطية في ليبيا، إذ تمثل مركزًا حيويًا لعمليات التكرير والإمداد في المنطقة الغربية، ما يجعل أي توترات أمنية في محيطها محل متابعة واسعة نظرًا لتأثيرها المحتمل على قطاع الطاقة والإمدادات النفطية في البلاد.