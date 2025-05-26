حرصًا على سرية الامتحانات.. التربية تنشر ضوابط دخول لجان الشهادات العامة

نشرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية نص المادة (112) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1013) لسنة 2022، والتي تتعلق بتنظيم أعمال امتحانات الشهادات العامة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.



وأكدت الوزارة أن المادة تنص على أن جميع أعمال الامتحانات تُعد سرية، ولا يُسمح بمتابعتها أو دخول مقار لجان الامتحانات أثناء تأدية الطلاب للاختبارات إلا للمكلفين رسميًا، مع استثناء بعض المسؤولين في القطاع التربوي، وهم: وزير التربية والتعليم، ووكيل الوزارة، ومدير عام المركز الوطني للامتحانات، ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، ومدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، ومراقب التربية والتعليم.

ويأتي نشر هذه المادة في إطار تعزيز الانضباط وضمان سير الامتحانات في أجواء من الشفافية والمصداقية، بما يكفل حماية العملية التعليمية والحفاظ على نزاهة الشهادات الوطنية.