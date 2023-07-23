حرق المصحف.. اجتماع مرتقب لمنظمة التعاون الإسلامي بدعوة من العراق

كشف بيان لوزارة الخارجية العراقية -اليوم السبت- النقاب عن أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، سيعقدون اجتماعا طارئا لبحث ومناقشة أحداث حرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدانمارك.

من جانبها، أغلقت السلطات العراقية المنطقة الخضراء التي تضمّ مقار حكومية وبعثات دبلوماسية، تزامنا مع دعوات للتظاهر تنديدا بحرق المصحف.

وذكر بيان للخارجية العراقية أنّه “استجابة للطلب الذي تقدمت به وزارة الخارجية العراقية إلى منظمة التعاون الإسلامي ولمرتين متتاليتين، إثر ما حصل في مملكة السويد وتلاها في الدانمارك من الإساءة للقرآن الكريم”.

واعتبرت الخارجية العراقية أنّ ماحدث ازدراء المقدسات واستفزاز مشاعر نحو ملياري مسلم حول العالم، وأنّه سيُعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، لبحث ومناقشة أهم الإجراءات والمواقف الجماعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

كما دانت وزارة الخارجية العراقية الإساءة التي تعرّض لها القرآن الكريم وعلم بلادها أمام مبنى السفارة العراقية في الدانمارك.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية- إنّ وزارة الخارجية تدين بعبارات شديدة ومكررة واقعة الإساءة التي تعرّض لها القرآن الكريم وعلم جمهورية العراق أمام مبنى السفارة العراقية في الدانمارك.

وأغلقت السلطات الأمنية العراقية اليوم المنطقة الخضراء وجسر الجمهورية الذي يربط ساحة التحرير في وسط بغداد بالطريق المؤدي إلى المنطقة الخضراء، بعد احتجاجات شهدتها المنطقة تنديدا بحرق المصحف الشريف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في الدانمارك.

وقالت رئاسة الجمهورية في العراق إن إحراق نسختين من المصحف الشريف في السويد والدانمارك يهدف إلى استفزاز العراقيين، وإظهار العراق بلدا غير آمن للبعثات الأجنبية.

ودانت الرئاسة -في بيان- الاعتداءات “الآثمة” على المصحف الشريف، واستفزاز مشاعر المسلمين، ودعت المنظمات الدولية والحكومات الغربية إلى إيقاف ممارسات التحريض وبث الكراهية مهما كانت ذرائعها.

ودعت الرئاسة العراقيين إلى تفويت الفرصة على من سمّتهم “المغرضين والانتهازيين” الذين يفتعلون الأزمات في الخارج لتشويه صورة العراق الآمن المستقر.