حركة «أنصار الله» تهدد بإغلاق باب المندب

أفادت منصة تتبع حركة السفن MarineTraffic برصد هجوم مسلح استهدف الناقلة “ليدي نعيمة” جنوب ميناء الحديدة قبالة السواحل اليمنية، في حادث جديد يعيد تسليط الضوء على التوترات الملاحية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ووفق بيانات المنصة، تعرضت ناقلة البضائع “ليدي نعيمة”، التي ترفع علم بالاو ويبلغ طولها 137 مترًا، لهجوم من قبل مسلحين مجهولين عند الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش يوم 5 يوليو، على بعد نحو 30 ميلًا بحريًا جنوب غربي مدينة الحديدة.

وأظهرت بيانات التتبع أن السفينة واصلت الإبحار رغم الهجوم، حيث عبرت لاحقًا مضيق باب المندب عند الساعة 17:03 بتوقيت غرينتش، قبل أن تدخل خليج عدن عند الساعة 20:28 من اليوم ذاته، متجهة نحو ميناء كاندلا في الهند بسرعة بلغت 13.8 عقدة.

وتتحرك الناقلة حاليًا وهي في حالة صابورة دون حمولة، مع غاطس يبلغ 5.1 أمتار، ومن المتوقع وصولها إلى وجهتها النهائية في 12 يوليو.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع استمرار التحذيرات الملاحية في مناطق جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، نتيجة تكرار حوادث الاستهداف للسفن التجارية خلال الفترة الأخيرة.

في سياق متصل، نقلت مصادر إعلامية عن حركة “أنصار الله” الحوثية تهديدات بتصعيد إضافي في الملاحة البحرية، شملت الحديث عن إمكانية إغلاق مضيق باب المندب أمام السفن السعودية في حال استمرار ما تصفه الجماعة بالحصار المفروض على اليمن.

كما أشارت تقارير إلى تصريحات منسوبة لجماعة الحوثي تحدثت عن ترتيبات لتوسيع نطاق العمليات البحرية وربطها بالتصعيد السياسي والعسكري في المنطقة، إلى جانب تأكيدات على استمرار تشغيل مطار صنعاء الدولي وتسيير رحلات مرتبطة بإيران، وهي روايات لم يتم التحقق منها من جهات مستقلة.

وتأتي هذه التطورات وسط حالة توتر إقليمي متصاعد في البحر الأحمر، مع تحذيرات دولية من تأثير الهجمات على أمن الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية، في وقت تتزايد فيه الدعوات لخفض التصعيد وحماية حركة التجارة الدولية عبر الممرات البحرية الحيوية.

Bulk carrier attacked off Yemen continues toward India



A bulk carrier has reportedly come under attack by unknown armed assailants off Yemen, prompting renewed warnings for vessels transiting the southern Red Sea and Gulf of Aden. The incident involving the Palau-flagged bulk… pic.twitter.com/1yLznhK09J — MarineTraffic (@MarineTraffic) July 6, 2026