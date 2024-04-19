حركة الأسهم اليابانية تتكبد أكبر خسارة يومية منذ سبتمبر 2022

طغى تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران على حركة الأسهم اليابانية، ليتكبد المؤشر نيكي الياباني أسوأ أداء يومي له في أكثر من عام ونصف العام الجمعة وسط خسائر حادة للأسهم المرتبطة بالرقائق لتسير على درب تي.إس.إم.سي TSMC التايوانية.

وانخفض نيكي 2.66 بالمئة ليغلق عند 37068.35 نقطة في أكبر تراجع يومي له منذ سبتمبر 2022، وتراجع 206 أسهم من أصل 225.

ونزل المؤشر إلى 36733.06 نقطة في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى منذ الثامن من فبراير.

وتكبد المؤشر خسارة أسبوعية بأكثر من 6.2 بالمئة وهي الأكبر منذ يونيو 2022.

وقالت مصادر لرويترز إن إسرائيل شنت هجوما على إيران الجمعة في أحدث ضربة متبادلة بين البلدين، الأمر الذي عزز الحذر بين المستثمرين.

وهوى سهم تي.إس.إم.سي المدرجة في تايبه بنحو سبعة بالمئة.

ونزل سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 8.74 بالمئة، وانخفض سهم أدفانتست المتخصصة في معدات اختبار الرقائق 4.38 بالمئة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.91 بالمئة ليغلق عند 2626.32 نقطة.