حركة السير على الطريق الساحلي تسير بشكل انسيابي

أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، بأن حركة السير الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، تسير بشكل انسيابي.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم، إن حركة السير على الطريق الساحلي الذي أعيد فتحه أمس الجمعة، من قِبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، تسير بشكل انسيابي ولا يوجد ما يعيقها.

وأشارت “وال” إلى أن أصحاب المتاجر والحوانيت الواقعة على جانبي الطريق في منطقة أبوقرين وغيرها من المناطق التي يعبرها الطريق الساحلي، تشهد حركة إعادة البناء والصيانة من قِبل أصحابها وذلك تمهيدا لافتتاحها مثلما كان الطريق الساحلي قبل قفله يعج بالحركة على مدار الساعة.