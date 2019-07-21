حركة النهضة تُرشح الغنوشي لتمثيلها في الانتخابات البرلمانية المُقبلة

قامت حركة النهضة التونسية بترشيح زعيمها راشد الغنوشي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهي المرة الأولى منذ الثورة التي ينافس فيها على منصب رسمي.

وبحسب بيان نشرته مساء أمس السبت بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت الحركة إنها اتخذت قرارات من أبرزها ترشيح الغنوشي البالغ من العمر 78 عاماً على رأس قائمتها في دائرة تونس الأولى.

وأوضحت أن هذه القرارات صدرت في ختام أعمال المكتب التنفيذي الذي صادق على قوائم الحركة لكل الدوائر الانتخابية داخل البلاد وخارجها، التي ستخوض الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في السابع من أكتوبر المقبل.

من جهته قال المتحدث باسم حزب النهضة عماد الخميري لوكالة رويترز أن قرار ترشيح الغنوشي هدفه أيضاً أن يلعب زعماء الأحزاب دوراً رئيسياً في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الانتقال الديمقراطي في البلاد.

هذا لم ينافس الغنوشي مطلقاً على أي منصب رسمي سواء الجهاز التنفيذي أم التشريعي منذ ثورة 2011، بيد أنه أكد مؤخراً أنه المرشح الطبيعي للحركة كما ينص على ذلك قانونها الداخلي في حال لم يحصل توافق على مرشح من خارجها.