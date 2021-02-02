حركة «حماس» تشكر أمير قطر على دعمه لقطاع غزة

وجهت حركة “حماس” في قطاع غزة الشكر لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على تقديم منحة مالية بقيمة 360 مليون دولار لسكان القطاع لعام 2021.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية، أعربت قيادة الحركة عن “تقديرها للدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه قطر للشعب الفلسطيني، وتنفيذها للعديد من المشاريع الحيوية والهامة في كافة القطاعات، وأهمها الأبنية والطرق والبنية التحتية والكهرباء والمساعدات الإنسانية وغيرها”.

جاء ذلك خلال لقاء السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مع وفد من قيادة حركة “حماس” في قطاع غزة.

وناقش السفير العمادي مع وفد الحركة الأوضاع السياسية الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، معربا عن أمله الكبير في تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية كافة بعد نجاح العملية الانتخابية المرتقبة.

وأكد السفير العمادي وقوف قطر بجوار أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار تقديم الدعم للفلسطينيين على كافة الأصعدة.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، أشاد بقرار أمير قطر تقديم دعم مالي لقطاع غزة.

وقال هنية في تصريح صحفي قبل يومين، “تلقينا بتقدير عال قرار أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتقديم دعم مالي لغزة بقيمة 360 مليون دولار لعام 2021”.

وأضاف أن هذا الدعم “امتداد للمواقف الأصيلة لدولة قطر في تخفيف الحصار عن أهلنا في غزة، وتجاه الشعب الفلسطيني عامة، ويبرهن على عمق الروابط بين الشعبين الفلسطيني والقطري”.