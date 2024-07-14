حركة حماس توقف المفاوضات مع إسرائيل

قال قيادي كبير في حركة حماس الفلسطينية، إنها “قررت وقف المفاوضات” مع إسرائيل، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

وأوضح القيادي لوكالة فرانس برس، أن “رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، أبلغ الوسطاء وبعض الأطراف الإقليمية خلال جولة اتصالات ومحادثات هاتفية، بقرار حماس بوقف المفاوضات”.

وأرجع القرار إلى “عدم جدية” إسرائيل، و”سياسة المماطلة والتعطيل المستمرة وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل”.

وكانت منطقة المواصي المخصصة للنازحين جنوبي قطاع غزة، قد تعرضت لغارات إسرائيلية، تسببت في مقتل 91 فلسطينيا على الأقل، وأصيب ما لا يقل عن 300 شخص، فيما قالت إسرائيل إنها استهدفت في الغارات قائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف.

ونفى نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، مقتل الضيف في الهجوم الإسرائيلي على المواصي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع قتلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر نوفمبر الماضي إلى 38443 قتيلا، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88481 آخرين.