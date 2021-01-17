حركة «طالبان» تُحذّر من تعثر محادثات السلام

حذرت حركة “طالبان” من أن التأخر في إطلاق سراح بقية معتقليها لدى الحكومة الأفغانية قد يكون له تأثير سلبي على محادثات السلام التي تجريها مع الأخيرة في العاصمة القطرية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن المتحدث باسم فريق التفاوض الذي يُمثل “طالبان” في محادثات الدوحة، نعيم وردك قوله، إنه قد “عقد بعد ظهر أمس لقاء بين الملا برادر، نائب الإمارة الإسلامية ورئيس المكتب السياسي، والشيخ عبد الحكيم حقاني رئيس فريق التفاوض والوفد المرافق لهما، وبين الدكتور زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي الخاص، وجنرال سكوت ميلر قائد قوات الناتو في أفغانستان والوفد المرافق لهما”.

ووفقا للمتحدث: “ناقش الاجتماع بالتفصيل أهمية اتفاقية الدوحة والتنفيذ الجيد والكامل لجميع موادها، على وجه الخصوص تم التطرق إلى موضوع الإفراج عن باقي سجناء الإمارة الإسلامية وإنهاء القائمة السوداء، کونهما من أهم البنود الرئيسية للاتفاقية”.

وتابع: “شددت الإمارة الإسلامية على أن عدم اتخاذ خطوات عملية في التنفيذ الكامل للاتفاق بشكل عام، وبشكل خاص بشأن هاتين المسألتين اللتین كان من المفترض أن يتم الانتهاء منهما الآن، سيكون له تأثير سلبي على عملية التفاوض الجارية”.

هذا واستأنفت الحكومة الأفغانية وحركة “طالبان” مفاوضات السلام أوائل يناير الجاري، بعد سلسلة من المفاوضات السابقة والتوصل لاتفاق على قواعد إجرائية أساسية لمواصلة الحوار بينهما لإنهاء الحرب.