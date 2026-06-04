حركة نشطة للناقلات وأرصدة مطمئنة لـ«الوقود» في عدة مدن

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أحدث بيانات أرصدة المستودعات وحركة ناقلات المحروقات في الموانئ الليبية حتى الخميس 4 يونيو 2026، في إطار متابعة مستويات الإمداد وضمان استمرارية تزويد السوق المحلية بالوقود والغاز.

وأظهرت البيانات أن ميناء بنغازي سجل أعلى مخزون من البنزين بين الموانئ الليبية بواقع 30,278 طنًا متريًا، يليه ميناء طرابلس برصيد بلغ 26,598 طنًا متريًا، في حين استمرت عمليات تفريغ شحنات البنزين في عدد من الموانئ بالتزامن مع وصول ناقلات جديدة.

وفي ميناء طرابلس، بلغ رصيد البنزين 26,598 طنًا متريًا، والديزل 6,864 طنًا متريًا، والغاز 2,553 طنًا متريًا، مع وجود ناقلة بنزين تحت التفريغ وأخرى في الانتظار، إلى جانب ناقلة غاز تواصل عمليات التفريغ.

أما ميناء مصراتة، فقد سجل أرصدة بلغت 6,373 طنًا متريًا من البنزين، و5,491 طنًا متريًا من الديزل، و2,422 طنًا متريًا من الغاز، فيما تتواصل عمليات تفريغ ناقلة بنزين وناقلة ديزل داخل الميناء.

وفي ميناء الزاوية، بلغ مخزون البنزين 8,869 طنًا متريًا، والديزل 21,252 طنًا متريًا، والغاز 1,013 طنًا متريًا، بينما تواصل ناقلة بنزين عمليات التفريغ، في حين تنتظر ناقلة ديزل دورها للرسو والتفريغ.

كما أظهرت البيانات أن ميناء بنغازي يحتفظ برصيد يبلغ 30,278 طنًا متريًا من البنزين، و8,809 أطنان مترية من الديزل، و1,962 طنًا متريًا من الغاز، مع استمرار تفريغ ناقلة بنزين ووجود ناقلة ديزل في منطقة الانتظار.

وفي ميناء طبرق، بلغ رصيد البنزين 4,131 طنًا متريًا، والديزل 5,385 طنًا متريًا، فيما سجل الغاز 32 طنًا متريًا، بالتزامن مع مواصلة ناقلة ديزل عمليات التفريغ داخل الميناء.

وتعكس حركة الناقلات الجارية في الموانئ الليبية استمرار عمليات الإمداد وتدفق شحنات الوقود إلى مختلف المناطق، ضمن جهود المحافظة على استقرار السوق المحلية وتلبية الطلب على المشتقات النفطية.