حرمان طالب ثانوي في جميع المواد وإلغاء امتحانات 128 آخرين

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية محسن الكبير، حرمان الطالب المقيد تحت رقم جلوس 400313 في جميع مواد الامتحان؛ لاعتدائه على أحد أعضاء لجنة الإشراف بلجنة مدرسة خديجة الكبرى بمراقبة التربية والتعليم طبرق، اليوم الثلاثاء، وإحالة تقرير الواقعة لمكتب النائب العام، فيما يتعلق بالشق الجنائي.

كما كشف الكبير عن إلغاء امتحانات 128 طالبا (116 بالقسم العلمي خلال امتحان مادة الإحصاء – 12 خلال امتحان مادة علم النفس النمو بالقسم الأدبي)، وذلك لمساهمتهم في الغش، وإدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعات الامتحان، وذلك بمراقبات التربية والتعليم ببلديات (مرادة، تينيناي، الجديدة، جنزور، الحرابة، البركت، طبرق، الجميل، غريان، زلطن، الزنتان، بنغازي، سرت، مصراتة، الخمس، سلوق، إجدابيا، الكفرة، ابوسليم، العجيلات، العربان، البوانيس، ربيانة، زليتن، بني وليد، ترهونة، قصر الاخيار، تاجوراء، سوق الجمعة، الشويرف، صبراتة، القرضة الشاطيء).

وأشار الكبير إلى إعفاء 29 شخصا من لجان الإشراف على امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، وإحالتهم للتحقيق الإداري؛ لتقصيرهم في أداء واجبهم في ضبط حالات الغش بلجانهم الامتحانية.

وجدد وكيل الوزارة التحذير لطلاب الشهادة الثانوية من تصوير ورقة أسئلة الامتحانات، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونبه بضرورة المحافظة على ورقة الأسئلة، وعدم رميها تفاديا لاستغلالها من قبل الغير، وإرسالها عبر مواقع التواصل قبل انتهاء زمن الامتحان، مؤكدا أن ذلك يعد “حالة غش”.

كما جدد الكبير تحذيره للطلاب من اصطحاب الهاتف النقال، وآلات التسجيل، أو أي أجهزة إلكترونية، إضافة إلى الآلة الحاسبة المخزنة وكل ما يتعلق بالمواد الدراسية من كتب ومذكرات، وكراسات داخل قاعة الامتحان، لأن اصطحابها حالة من حالات الغش.

وفي سياقٍ ذي صلة، التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في طرابلس، وكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن الكبير، ومدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، فقد تم خلال اللقاء التأكيد على إيقاف المخالفين، والمساهمين في الغش خلال امتحانات الشهادات العامة، واتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة.

وتم إحاطة النائب العام بما تم اتخاذه من إجراءات حول المخالفات المرتكبة في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وكذلك الإجراءات الجاري اتخاذها في شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي.

بدوره، أكد النائب العام دعمه للجهود المبذولة من أجل القضاء على ظاهرة الغش، ووجه بعدم التهاون مع كل من يقوم، أو يساعد على الغش، بجميع أشكاله من الطلبة الممتحنين، أو من المكلفين بالإشراف على الامتحانات.

كما وجه النائب العام خلال اللقاء بالتبليغ عن أي أعمال أو اعتداءات تعرقل سير الامتحانات بالشكل المطلوب، من داخل اللجان أو من خارجها.