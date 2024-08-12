حروق الشمس.. تريند خطير على «تيك توك»!

روج المؤثرون على تطبيق «تيك توك» لظاهرة أو اتجاه جديد وصفه الخبراء أنه «خطير» قد يزيد من فرص الإصابة بالسرطان.

وحذر خبراء الصحة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية الجمهور من «حروق الشمس» – وهي ظاهرة يشجعها المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتجنب الناس استخدام واقي الشمس لإعطاء بشرتهم ما يعدونه «دفعة صحية» أو حتى حرقها عمداً لعلاج حب الشباب.

وقال سام أوركار، المدير السريري لخدمات البلاستيك والحروق في المستشفى إن «مثل هذه الاتجاهات لا تشكل خطراً مباشراً فحسب، بل لديها القدرة على التسبب في مشاكل صحية مدى الحياة».

وحث الناس على «العناية» بأنفسهم باستخدام كريمات الوقاية من الشمس، واستخدام علاجات «أكثر أماناً» لحالات الجلد.

في حين قال مستشفى «ويست ساسكس» إنه لم ير أي حالات مرتبطة بالاتجاه الجديد، فقد حذر أولئك الذين تبنوه من أنهم قد يرون التأثيرات في السنوات المقبلة.

وقالت هيئة الصحة إن مزيداً من نوبات حروق الشمس طوال حياتك تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، وكذلك الشيخوخة المبكرة.

وذكر مستشفى الملكة فيكتوريا أنه يرى نحو 700 مريض بسرطان الجلد سنوياً من جميع أنحاء ساسكس وساري وكينت في بريطانيا، مع زيادة هذا العدد عاماً بعد عام.

إلى ذلك، قال أوركار إن الورم الميلانيني هو خامس أكثر أنواع السرطان شيوعاً في المملكة المتحدة.

وتتوقع أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن يكون هناك رقم قياسي يبلغ 20800 حالة من سرطان الجلد الميلانيني تم تشخيصها هذا العام – ارتفاعاً من متوسط ​​سنوي بلغ 19300 حالة بين عامي 2020 و2022.