 «حريبة» يستقبل سفير جمهورية كوريا الجنوبية

استقبل رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة الدكتور “عبدالعزيز حريبة”، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا “جانغ جيهاك” والوفد المرافق له.

وناقش الجانبان “الوضع السياسي الراهن على المستوى المحلي والدولي، إضافة لسبل فتح قنوات تعاون بين البلدين في العديد من المجالات منها التعليم والاتصالات والأعمار وعودة بعض الشركات الكورية لاستكمال وتفعيل المشاريع المتوقفة”.

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 استقبل السيد رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة الدكتور "عبدالعزيز حريبة" اليوم… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‏ في الثلاثاء، ١٦ يوليو ٢٠٢٤