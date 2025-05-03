حريقان في الأصابعة دون إصابات.. فرق السلامة في جاهزية تامة

سجلت بلدية الأصابعة يوم أمس الجمعة 2 مايو 2025م، حالتي حريق في منزلين، حيث تم تسجيل الحريق الأول للمرة الأولى، بينما تم تسجيل الحريق الثاني كحريق متكرر في نفس الموقع، وفقًا لسجلات غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية– الأصابعة.

وبحسب البيان اليومي للبلدية، ما تزال بعض المنازل تشهد حرائق بسيطة ومتكررة، حيث يتعامل معها المواطنون مباشرة دون الحاجة لتدخل سيارات الإطفاء.

ووفيما يخص السلامة العامة، أفاد مكتب الإسعاف والطوارئ – الأصابعة أنه لم يتم تسجيل أي حالات اختناق أو إصابات بشرية جراء الحوادث المعلنة.

ووفيما يتعلق بالوضع الميداني، تواصل فرق وأقسام السلامة الوطنية في الأصابعة، مطار الزنتان، ككلة، والشقيقة تمركزها في مواقعها المحددة، وهي في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي طارئ.

يذكر انه في الأسابيع الأخيرة، تجددت الحرائق في مدينة الأصابعة، حيث اندلعت سلسلة حرائق منذ فبراير 2025، مما أدى إلى تدمير أكثر من 230 منزلًا، ورغم محاولات السلطات المحلية للتحقيق في الأسباب، لم يتم تحديد السبب الدقيق بعد.

وبعض التقديرات رجحت تسرب غاز الميثان، لكن السلطات نفت ذلك بعد فحص خبراء أوروبيين، وتسببت الحرائق في حالات اختناق، وأثرت بشكل كبير على السكان.