حريقٌ ضخم يلتهم مساحات واسعة من أراضي طرطوس السّوريّة

اندلع حريق ضخم اليوم الجمعة، في قرية كاف الحمام ووادي صافي وسفح جبل جويدي في منطقة الشيخ بدر بمحافظة طرطوس السورية.

ووفقا لما أوردته “سكاي نيوز عربية” تواصل فرق الإطفاء بمؤازرة المروحيات عمليات إخماد الحريق، الذي أتى على مساحات واسعة من أراضي المحافظة.

وقد بين رئيس مجلس مدينة الشيخ “بدر المهندس محمد العلي”: أن فرق الإطفاء قامت بكل الأعمال الممكنة للسيطرة على الحريق، لكن النار أتت على كامل جبل القط، موضحاً أن الإطفائيات تحاول دون وصول النيران إلى محمية الكهف.

ولفت “العلي” إلى أنه نظراً لاتساع مساحة الحريق وصعوبة المنطقة تمت الاستعانة بالمروحيات لإخماد النيران في سفح جبل جويدي.