حريق بمخزن أعلاف في إجدابيا

أعلن قسم هيئة السلامة الوطنية فرع أجدابيا، إخماد حريق بمخزن أعلاف قرب محطة وقود العليوي الواقعة غرب المدينة.

وذكر المكتب الإعلامي للقسم، أن مسوؤل غرفة العمليات بالقسم تلقى إخطارًا بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من إحدى مخازن أعلاف المواشي الواقع غرب أجدابيا، حيث جرى الدفع بسيارتي إطفاء إلى المكان المُبلغ عنه.

وأشار المكتب إلى سيطرة فرقة الإطفاء المناوبة على الحريق بمساندة من فرقة الطواريء، والأضرار مادية بينما لم تقع أي خسائر بشرية.

تمت #السيطرة على الحريق الذي نشب في مخزن الأعلاف بقرب من جزيرة المتحف الحربي من قبل فرقة الإطفاء الخامسة و فرق الطواري… تم النشر بواسطة ‏قسم هيئة السلامة الوطنية اجدابيا‏ في الخميس، ١١ أبريل ٢٠٢٤