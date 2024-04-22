حريق في مخيم للاجئين السوريين في لبنان (فيديو)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، باندلاع حريق داخل مخيم للنازحين السوريين في مدينة زحلة في محافطة البقاع شرقي لبنان.

وبحسب المصادر اندلع الحريق قرب مجمع الرحاب، حيث شوهدت نيران كثيفة وأعمدة دخان في جانب من المخيم.

فيديو جديد لحريق مخيّم النازحين السوريين على اوتوستراد #زحلة pic.twitter.com/M3VFqNmppv — موقع البهاء – albahaasite (@albahaasite) April 22, 2024

وتمكن الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، وذكر شهود عيان بأن نحو 50 خيمة بالمخيم تعرضت للاحتراق، بينما لم ترد أي معلومات عن إصابات.

ورجحت مصادر أن يكون حريق المخيم ناتج عن تسرب للغاز.

وأفاد الشهود بأن الجيش اللبناني فرض طوقا أمنيا حول المخيم، ومنع أي شخص من الاقتراب أو الدخول، وجرى إخلاء المخيم من قاطنيه تجنبا لأي انفجار محتمل لأنابيب الغاز التي يستخدمها اللاجئون.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية لحقوق اللاجئين في لبنان أكثر من 795 ألف شخص، وفق الناطقة الرسمية باسم المفوضية في لبنان، دلال حرب.