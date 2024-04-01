حريق في مركز «البحوث النووي» في تاجوراء

اندلع حريق ضخم في أحد مباني مركز البحوث النووي بمنطقة تاجوراء الساحلية شرقي العاصمة طرابلس.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن “أهالي مدينة تاجوراء أطلقوا نداء استغاثة للتوجه بشكل عاجل لإخماد الحريق داخل مقر الطاقة”.

وقالت مؤسسة الطاقة الذرية الليبية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”: “نطمئن الجميع بأن الحريق الذي نشب مساء أمس، في إحدى الحظائر القديمة (هنجر) بمركز البحوث النووية قد تمت السيطرة عليه نهائيا، وهو بعيدا عن أي مبنى من المباني الحيوية بالمركز”.

هذا ويعتبر مركز البحوث النووية مركزًا هامًا للعلوم والتكنولوجيا في ليبيا، حيث بدأ مشروع تأسيسه عام 1976 وتم افتتاحه رسميا عام 1982، وهو متعدد التخصصات ومن أقدم وأكبر المراكز البحثية في ليبيا، ويشمل عشرات من المباني والمنشآت ويشغل مساحة تناهز 300 هكتار.