حريق في ميناء طرابلس دون وقوع أضرار

أعلنت شركة “البريق” لتسويق النفط، مساء اليوم الأربعاء، السيطرة على الحريق الذي طال إحدى شاحنات النقل التابعة لجمعية نقل الوقود ومشتقاته والتي كانت تحت التزويد في ميناء طرابلس النفطي.

وأشارت الشركة إلى أنه وبسرعة بديهة من السائق ابتعد عن المنصة الرئيسيّة لمنظومة التزويد بشكل تلقائي وسريع، وليبادر رجال الإطفاء بالسيطرة على الحريق وإخماده بسرعة وحرفية، والذي نتج عنه بعض الأضرار لسائق الشاحنة والصهريج.

ولفت شركة “البريقة” إلى أنه طيلة عمليات التزويد والتوزيع من الميناء لم تكن هناك أي حوادث أو خروقات كانت قد تؤدي إلى حوادث كارثية.

كما تقدمت بالشكر لكل العاملين بالميناء على حسن التصرف وتدارك الموقف باحترافية عالية من قِبل رجال الإطفاء واتباع إجراءات السلامة التي تدل علي حسن تصرفهم اليوم، منوهة إلى أن رجال الشركة دائما في الموعد مستعدون للعمل تحت أي ظرف، بحسب الشركة.

وطمأنت لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين والجهات المعنية بأن التزويد والتوزيع من الميناء سوف يستأنف بعد الانتهاء من عمليات التنظيف وإزالة المخلفات.

#عاجل #حريق_ميناء طرابلس النفطي. بفضل من الله وحمده اولا وسرعة الإستجابة من رجال الإطفاء بمستودع ميناء طرابلس النفطي… تم النشر بواسطة ‏شركة البريقة لتسويق النفط‏ في الأربعاء، ٢٨ أبريل ٢٠٢١