حريق كبير يلتهم استوديو الأهرام بالجيزة في مصر

اندلع حريق في مقر تصوير أحد المسلسلات في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة بالقاهرة.

وكشف محمد الشواف مؤلف مسلسل “المعلم” عبر “فيسبوك”: “أستديو تصوير مسلسل المعلم أتحرق بالكامل، حريق هائل يلتهم الأهرام، لاحول ولاقوة لا بالله، يارب لطفك يارب”.

وأعلنت محافظة الجيزة إخلاء عقارات مجاورة لاستوديو الأهرام لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء حرصا على سلامة المواطنين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق بعد 3 ساعات من اندلاعه والتهامه ديكورات المسلسل من بطولة الفنان مصطفى شعبان، ولم يحدد سبب الحريق حتى الآن.

ويعد استوديو الأهرام واحدا من أعرق استوديوهات السينما في مصر، وتأسس على يد اليونانيين أفابخلوس أفراموسيس وباريس بيلفيس، في عام 1944 على مساحة قدرها 27 ألف متر مربع، شملت 3 “بلاتوهات”، وصالة عرض، وموقع للدوبلاج، ومعمل للتحميض والطبع.

ولعب استوديو الأهرام دورا رائدا في إثراء الحركة السينمائية المصرية، إذ تم فيه تصوير الكثير من الأفلام.