«حرييت» ترجّح عملية عسكرية بين دمشق وأنقرة ضد «الأكراد»

نقلت صحيفة “حرييت” التركية، عن مصادر مطلعة، أن “أنقرة ودمشق قد تشنان عملية عسكرية مشتركة ضد المسلحين الأكراد وعناصر “العمال الكردستاني” في سوريا إن رفضوا إلقاء سلاحهم”.

وقالت الصحيفة: “بعد تشكيل الحكومة المؤقتة سيتم دعوة التنظيمات الإرهابية وخاصة حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء أسلحتها والانضمام إلى صفوف الجيش السوري.. وفي حال رفض حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب هذه الدعوة فإن الجيش السوري والقوات المسلحة التركية سينفذان عملية مشتركة لإخراج حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب من الأراضي التي يسيطرون عليها”.

وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، “أن المقاتلين الأكراد الذين قدموا إلى سوريا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط لدعم القوات الكردية السورية سيغادرون إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المواجهة مع تركيا بشمال سوريا”.

انفجار سيارة مفخخة في شمال سوريا وأنباء عن سقوط ضحايا

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم الثلاثاء، في مركز مدينة منبج بريف حلب الشرقي شمال سوريا، وسط أنباء عن سقوط عدد من الضحايا، وتفيد المعلومات الأولية بوقوع قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن المنطقة التي حصل فيها الانفجار هي تحت سيطرة عناصر ما يسمى “بالجيش الوطني” التابع لتركيا، بعد انسحاب قوات “قسد”، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.