حرييت: تركيا تبدأ «العد التنازلي» لتنفيذ العملية العسكرية في سوريا

أفادت صحيفة “حرييت” التركية، بأن “سلطات تركيا بدأت العد التنازلي للعمل العسكري ضد مسلحي “حزب العمال الكردستاني” المتواجدين في سوريا”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية، أنه “تم وضع القوات المسلحة التركية في حالة تأهب قتالي تحسبا لعملية محتملة في سوريا ضد مسلحي “حزب العمال الكردستاني”.

وبحسب الصحيفة، وجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان “إنذارا نهائيا لمسلحي “حزب العمال الكردستاني” في سوريا، وإذا تم تجاهل هذه الدعوات فإن العملية العسكرية قد تصبح أمرا ملحا”.

وأضافت: “حتى الآن، نجحت الدبلوماسية في كسب الوقت، لكن وقت الساعة الرملية بدأ ينفد، من هذه اللحظة، بدأ العد التنازلي للعمل العسكري”، مشيرة إلى أن “السلطات التركية، لن تتفاوض مع المسلحين الأكراد في سوريا”.

وقالت الصحيفة: “من ناحية أخرى، لا تزال قيادة حزب العمال الكردستاني وكذلك وحدات حماية الشعب، تسعى للمفاوضات، لكن الإدارة السورية الجديدة وتركيا ترفضان إمكانية إجراء المفاوضات”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد على أن “القيادة السورية الجديدة عاقدة العزم على اجتثاث “الانفصاليين” هناك، متوقعا دعم سوريا لمعركة تركيا مع “حزب العمال الكردستاني”.

مقتل 37 باشتباكات بين قوات موالية لتركيا وقوات كردية

أفادت تقارير إعلامية من سوريا، اليوم الخميس، بمقتل 37 شخصا في اشتباكات بين قوات متحالفة مع تركيا وأخرى كردية في سوريا.

ونقلت فرانس برس عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، “أن القتلى سقطوا بمعارك استخدم فيها الطيران بين القوات الكردية والفصائل السورية الموالية لتركيا في منطقة في شمال سوريا”.

مظلوم عبدي: اتفقنا مع الإدارة السورية الجديدة على رفض “مشاريع الانقسام”

أكد مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، “الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض “أي مشاريع انقسام” تهدد وحدة البلاد”.

وقال عبدي، إن “لقاء “إيجابيا” جمع قيادتي الطرفين نهاية الشهر الماضي في دمشق، مضيفا “نتفق أننا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعلى رفض أي مشاريع انقسام تهدد وحدة البلاد”.

وفي تصريح مكتوب لوكالة “فرانس برس”، أضاف: “ناقشنا معا المرحلة المستقبلية بعد سقوط نظام الأسد وكيفية النهوض مجددا بسوريا مبنية على ركائز متينة”.

وأكد “دعم مساعي الإدارة الجديدة لأن يكون هناك استقرار في سوريا من أجل تهيئة الأجواء لحوار بناء بين السوريين”، معتبرا أنه “يقع على عاتق الإدارة الجديدة التدخل من أجل وقف إطلاق النار في عموم سوريا”.

وأمس الأربعاء، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أهمية “إشراك الأكراد السوريين في العملية الانتقالية في سوريا، مشيرا إلى دورهم “كحلفاء لباريس وواشنطن في مكافحة تنظيم “داعش”.

تعيين اللواء “علي النعسان” رئيسا لهيئة الأركان في سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية، بأن “القيادة العامة في سوريا قررت تعيين اللواء علي نور الدين النعسان، رئيسا لهيئة الأركان الجديدة في البلاد”.

السيسي يوجه رسالة للشعب السوري

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة أن تشمل العملية السياسية جميع الأطياف السورية.

وقال الرئيس المصري خلال استقباله رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إن مصر سوف تقف دوما مع الشعب السوري الشقيق.

هذا من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة إضافة إلى مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس بروما الخميس لمناقشة الوضع السوري.