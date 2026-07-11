حزب «البديل من أجل ألمانيا» يقترب من السلطة.. خطة الـ 100 يوم تثير الجدل

يستعد حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي للإعلان عن خطة عمل لأول 100 يوم في حال توليه السلطة، وذلك قبل نحو ثمانية أسابيع من انتخابات ولاية سكسونيا-أنهالت المقررة في سبتمبر المقبل.

ويتصدر الحزب استطلاعات الرأي في الولاية بفارقٍ ملحوظٍ عن الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، كما يسجل تقدمًا في ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن، التي ستشهد انتخاباتٍ بالتزامن مع سكسونيا-أنهالت.

وفي حال تمكن الحزب من الفوز في إحدى الولايتين، فسيكون ذلك أول تولٍ للسلطة على مستوى الولايات الألمانية، ما يمثل تحديًا كبيرًا للأحزاب التقليدية التي تسعى إلى الحد من صعود الحزب خلال السنوات الأخيرة.

وتتضمن خطة الحزب توجهاتٍ لتشديد سياسات الهجرة، من بينها فرض العمل الإلزامي على طالبي اللجوء وتوسيع نطاق احتجاز المهاجرين، رغم تحذيرات خبراء من وجود تحدياتٍ قانونيةٍ وإداريةٍ قد تعيق تنفيذ هذه الإجراءات.

ويقود الحزب في سكسونيا-أنهالت المرشح أولريش زيجموند، البالغ من العمر 35 عامًا، والذي يحظى بتقدمٍ في مؤشرات نوايا التصويت، بينما يستعد الحزب لعقد مؤتمره في عاصمة الولاية ماجدبورغ للإعلان عن خطته وانتخاب قيادةٍ تنفيذيةٍ جديدةٍ.

كما يسعى رئيس الحزب في الولاية مارتن رايشارت إلى الاحتفاظ بمنصبه خلال المؤتمر المقبل.

وتأتي تحركات “البديل من أجل ألمانيا” في ظل توسع حضوره السياسي داخل عددٍ من الولايات الألمانية، وسط جدلٍ واسعٍ حول سياساته المتعلقة بالهجرة والأمن والهوية الوطنية، في وقتٍ تحاول فيه الأحزاب المنافسة مواجهة تنامي شعبيته.

حقق حزب “البديل من أجل ألمانيا” خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في عددٍ من استطلاعات الرأي، خصوصًا في شرق ألمانيا، حيث يلقى دعمًا أكبر مقارنةً ببعض المناطق الأخرى. ويشكل احتمال وصوله إلى الحكم على مستوى الولايات تحولًا سياسيًا مهمًا، بعدما ظل حضوره مقتصرًا بشكلٍ أساسيٍ على المعارضة داخل البرلمانات المحلية والوطنية.

رويترز: إنتاج صواريخ اعتراض “باتريوت” مرشح للبدء في ألمانيا أو أوروبا قبل نقل التصنيع إلى أوكرانيا بعد انتهاء النزاع

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن إنتاج صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي “باتريوت” من المرجح أن يبدأ في ألمانيا أو دولة أوروبية أخرى، وليس داخل أوكرانيا خلال المرحلة الأولى.

وأوضحت المصادر أن عملية إنتاج الصواريخ قد تنتقل إلى أوكرانيا بعد انتهاء النزاع، في حين يرى خبراء أن إنشاء خط إنتاج محلي داخل الأراضي الأوكرانية يحتاج إلى فترة زمنية طويلة بسبب التعقيدات الفنية واللوجستية المرتبطة بصناعة هذه الأنظمة المتقدمة.

ونقلت رويترز عن فابيان هوفمان، من مؤسسة الأبحاث الدفاعية النرويجية في أوسلو، قوله: “سأندهش كثيرًا إذا حدث ذلك في أقل من 12 شهرًا، وأعتقد أنه سيستغرق وقتًا أطول بكثير”.

وأضاف هوفمان أن أوكرانيا، حتى مع حصولها على ترخيص إنتاج، ستواجه صعوبة كبيرة في الوصول إلى حجم الإنتاج المطلوب من صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومة باتريوت.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن على أوكرانيا عدم المبالغة في التفاؤل بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بمنحها ترخيصًا لإنتاج صواريخ باتريوت، مشيرةً إلى أن تجارب ألمانيا واليابان تظهر أن إنشاء خطوط إنتاج للأسلحة الأمريكية يحتاج إلى سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن منحت ألمانيا عام 2022 إذنًا لبناء مصنع لإنتاج صواريخ اعتراض منظومة باتريوت، إلا أن المصنع لم ينتج أي صاروخ حتى الآن، ما يعكس صعوبة توسيع إنتاج الأسلحة الأمريكية خارج الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الأربعاء الماضي، خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” المنعقدة في أنقرة، أن الولايات المتحدة ستمنح أوكرانيا ترخيصًا لتصنيع صواريخ منظومة الدفاع الجوي باتريوت خارج الأراضي الأمريكية.