حزب الثبات الديمقراطي ينفي مشاركته في مبادرة «صناع السلام»

نفى حزب الثبات الديمقراطي مشاركته في مبادرة “صناع السلام” التي قال إنها تتلقى دعما وتمويلاً من جهات غير معلومة.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، قال الحزب إنه تم إدراج اسم حزب الثبات الديمقراطي بشكل غير مبرر ضمن قائمة الأحزاب التي يُزعم أنها ساهمت في هذه المبادرة، وهو أمر اعتبره غير مقبول ومُثير للدهشة.

وأضاف بيان الحزب: “إننا نؤكد بكل حزم وثبات أننا لم نشارك في هذه المبادرة.. ونُعبر عن استغرابنا الشديد من إدراج اسم حزب الثبات الديمقراطي في هذه المبادرة دون علمنا أو موافقتنا المسبقة، وهو ما يُعتبر تلاعبًا غير مسؤول بأسمائنا ومبادئنا.. وعليه، فإننا نعلن تبرؤنا التام من أي ارتباط بهذه المبادرة، ونؤكد على موقفنا الثابت برفضها جملةً وتفصيلاً”.

وأشار البيان إلى أن الهيئة القيادية لحزب الثبات الديمقراطي ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة ضد أي جهة قامت باستخدام اسم الحزب في هذه المبادرات دون علمه أو إذن مسبق”.

وأكد الحزب التزامه تمامًا بحماية سمعته وحقوقه القانونية، وأنه لن يتوانى عن اتخاذ خطوات قوية وحاسمة ضد أي انتهاك قد يتعرض له اسم الحزب أو مبادئه الأساسية.

واختتم حزب الثبات الديمقراطي بيانه بالقول: “إننا نؤكد مرة أخرى على موقفنا الثابت ورفضنا القاطع لهذه المبادرة، وسنستمر في العمل بجد وإخلاص من أجل تحقيق المصالح الوطنية العليا لشعبنا ولصالح مستقبل ليبيا.. نحن نؤمن بقوة بأن الحوار البناء والشفافية هما السبيلان الحقيقيان نحو تحقيق السلام والاستقرار”.