حزب الشعب: أي اجتماع خارج الوطن بتمويل أجنبي هو عمل مشبوه

أكد حزب صوت الشعب الليبي، أن أي اجتماع أو لقاء يتم خارج الوطن وبتمويل ورعاية أجنبية هو عمل مشبوه، وطالب الجهات الأمنية ذات الشأن بالقيام بواجباتها بكل حزم وتطبيق القوانين التي تعمل على حماية الأمن القومي الليبي.

جاء ذلك في بيان للحزب تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن رعاية وتمويل منظمات أجنبية لمؤتمرات تضم ليبيين خارج أرض الوطن.

وحذر حزب صوت الشعب من الخطر الداهم على الأمن القومي وعلى سيادة ليبيا وسلامة وحدتها ونسيجها الاجتماعي من تلك الاجتماعات واللقاءات التي تتم خارج ليبيا بتمويل ورعاية منظمات ومكونات أوروبية شعارها مساعدة الليبيين على الوصول إلى حل لمشكلة بلدهم وباطنها الجوسسة وجمع المعلومات وزيادة ترسيخ الشرخ بين مكونات الشعب.

كما شدّد الحزب على أنه لن يكون طرف أو مشارك في أي لقاء خارج الوطن ولن يعترف بأي حلول أو مخرجات يتم بلورتها تحت رعاية أي طرف أجنبي.