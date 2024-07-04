حزب الشعب يتهم الاتحاد الأوروبي بتصدير أزمة الهجرة إلى ليبيا

اتهم حزب صوت الشعب الليبي بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بتصدير أزمة الهجرة من أوروبا إلى ليبيا، معتبرا أن محاولة الاتحاد الأوروبي فرض مقارباته الشاملة لمعالجة الهجرة على ليبيا هي تدخل سافر في الشؤون الداخلية.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، ذكر الحزب أنه تابع بقلق تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، حول زيارة البعثة الفنية للاتحاد الأوروبي المعنية بحوكمة الهجرة وإدارة الحدود لليبيا.

وأعلن حزب صوت الشعب عن رفضه بشدة لكل الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي لتطبيق سياساته الخاصة بالهجرة على أرض ليبيا، مضيفا أن التصريحات التي تشير إلى تعزيز بدائل الاحتجاز وتحسين ظروف المهاجرين واللاجئين وتعزيز الدعم لإدارة الحدود الإنسانية لا تعدو كونها محاولة لتجميل الواقع المرير الذي يعيشه المهاجرون بسبب السياسات الأوروبية الظالمة.

كما اعتبر الحزب نيكولا أورلاندو شخص غير مرغوب فيه في ليبيا، وطالب الاتحاد الأوروبي باستبداله فورا بشخصية تحترم سيادة ليبيا وتعمل على دعم استقرارها وحل أزمتها بعيدا عن أي تدخلات خارجية.

ودعا البيان الحكومة الليبية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه محاولات الاتحاد الأوروبي فرض سياساته على البلاد، والعمل على حماية سيادة ليبيا وحقوق شعبها.