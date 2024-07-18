حزب الشعب يرفض النهج الأوروبي المقترح لمكافحة الهجرة

أعلن حزب صوت الشعب عن رفضه القاطع للنهج الشامل الأوروبي المقترح لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا.

جاء ذلك في بيان للحزب تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشان تصريحات نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سكيناس خلال مشاركته في منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي عُقِد أمس الأربعاء في العاصمة طرابلس.

وأكد الحزب أن الحلول الليبية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية يجب أن تكون نابعة من الواقع المحلي والاحتياجات الوطنية، وليس من مقترحات خارجية لا تأخذ في اعتبارها خصوصيات المجتمع الليبي وتطلعاته.

وبحسب بيان حزب صوت الشعب، فإن النهج الليبي الشامل يتضمن ما يلي:

زيادة عدد الرحلات الطوعية من قبل منظمة الهجرة الدولية. ضرورة تكثيف رحلات العود الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، مما يضمن عودتهم بكرامة واحترام. زيادة رحلات الإجلاء الإنساني من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وزيادة الرحلات للمهاجرين الذي يحتاجون إلى حماية دولية بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة. إعطاء الأولوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المدن والقرى وتأمين الحدود البرية.

وطالب حزب صوت الشعب بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المدن والقرى الليبية، وضمان تأمين الحدود البرية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

هذا وأكد بيان الحزب على أن ليبيا لن تكون حارسا للشواطئ الأوروبية ولن تقبل بتوطين المهاجرين غير الشرعيين بجميع فئاتهم الاجتماعية والعمرية على أراضيها، ويجب على المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأزمة بشكل عادل ومتوازن.

ودعا الحزب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى التمسك بالسيادة الليبية ورفض المقترحات التي لا تخدم المصلحة الوطنية، والعمل على تعزيز الحلول الليبية المستدامة لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية بما يضمن استقرار وأمن ليبيا وشعبها.