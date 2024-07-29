حزب صوت الشعب يستنكر تشبيه الرئيس التركي ليبيا بإسرائيل

استنكر حزب صوت الشعب تشبيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لليبيا بإسرائيل، حيث قال الأخير خلال اجتماع حزب العدالة والتنمية بمقاطعة ريزي التركية إن بلاده ستفعل بإسرائيل ما فعلته بليبيا.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، نوه الحزب بأنه إذا كان ما صرح به الرئيس التركي هو عبارة عن زلة لسان أو أن التعبير قد خانه فذلك أمر يتطلب الاعتذار من الشعب الليبي وإذا لم يحدث ذلك وكان يقصد ما قال فذلك أمر يختلف.

وذكّر البيان أن ليبيا وشعبها هم أرض وشعب الحضارة والقيم والمبادئ الإسلامية السمحة وليس هناك أي وجه للتشبيه بينهم وبين كيان عنصري بغيض لا قيم ولا أخلاق ولا مبادئ له.

وأضاف حزب صوت الشعب أن ليبيا على طول تاريخها تمر بها فترات ضعف ومرض ولكنها لا تموت وستعود دولة حرة عزيزة مصانة تصادق من يصادقها وتعادي من يعاديها.